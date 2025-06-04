Україна і Франція уклали низку документів про обмін водійських прав, євроінтеграцію і освіту

Україна і Франція уклали декларацію про спрощення обміну водійських посвідчень, програму про обмін досвідом в європейській інтеграції, угоду про доступ до вивчення французької мови в Україні, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У межах робочого візиту до Парижа також підписали кілька документів. Стали на крок ближче до спрощення обміну водійських посвідчень між країнами. Була підписана відповідна декларація, яка стане основою для майбутньої угоди. Після її укладення українці, які проживають у Франції, зможуть обмінювати посвідчення водія без потреби повторно складати іспит", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Також, за словами прем'єра, підписана програму співпраці між секретаріатами, яка передбачає обмін досвідом і інформацією та експертну допомогу Україні в переговорному процесі на шляху до Європейського Союзу, а також угоду, яка розширює можливості для українських учнів, студентів і викладачів опанувати французьку мову в школах та університетах.

"Франція прийме присвячені українській культурі сезони "Voyage en Ukraine / Подорож в Україну" — низку масштабних мистецьких подій і заходів для промоції української культури, що відбуватимуться в різних містах і регіонах країни з грудня 2025 до березня 2026 року", - розповів Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль повідомив, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Франції Франсуа Байру в Парижі, досягнута домовленість про надання Україні додаткових EUR200 млн для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком.