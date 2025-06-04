З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 630 дітей

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З початку повномасштабного вторгнення РФ, за офіційними даними, в Україні загинуло понад 630 дітей, понад 1900 — отримали поранення, повідомляє Міністерство юстиції.

"Сьогодні, 4 червня, у Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії та День вшанування пам’яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії рф проти України, ми згадуємо про кожну дитину, чиє життя було жорстоко обірване. З початку повномасштабного вторгнення, за офіційними даними, загинуло понад 630 дітей, понад 1900 — отримали поранення. Ще понад 19 тисяч — незаконно депортовані до росії або примусово переміщені в межах тимчасово окупованих територій України", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що Міністерство юстиції відіграє важливу роль у сфері захисту прав дітей, зокрема, впроваджує принципи правосуддя, дружнього до дитини, забезпечує виконання заходів Національної стратегії захисту прав дитини у сфері юстиції до 2028 року в межах своєї компетенції, а також веде Реєстр депортованих і примусово переміщених дітей — верифіковану базу даних, що є важливим інструментом міжвідомчої взаємодії та міжнародної адвокації для повернення дітей додому.

"Продовжуємо працювати задля того, щоб кожна дитина повернулася на Батьківщину, а кожен воєнний злочин росії проти наших дітей отримав належну правову оцінку, справедливе покарання для винних і компенсацію для постраждалих", - додали у відомстві.