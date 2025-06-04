Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожою атакою на Сумщині

Російські БпЛА завдали серію ударів по одному з підприємств Лебединської громади, спричинивши масштабні руйнування та пожежі, окрім приміщень підприємства, пошкоджені близько 10 приватних будинків, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України у телеграм-каналі в середу.

"Рятувальники обстежили територію. Людей під завалами не знайшли. Обійшлося без постраждалих. Усі осередки горіння ліквідували", - йдеться в повідомленні.