Інтерфакс-Україна
Події
08:51 04.06.2025

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожою атакою на Сумщині

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Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожою атакою на Сумщині

Російські БпЛА завдали серію ударів по одному з підприємств Лебединської громади, спричинивши масштабні руйнування та пожежі, окрім приміщень підприємства, пошкоджені близько 10 приватних будинків, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України у телеграм-каналі в середу.

"Рятувальники обстежили територію. Людей під завалами не знайшли. Обійшлося без постраждалих. Усі осередки горіння ліквідували", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #сумська_область #пожежа #обстріли

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