Велика Британія обіцяє поставити 100 тисяч дронів до України до квітня 2026 року – ЗМІ

Велика Британія у середу пообіцяла поставити Україні 100 000 безпілотників до кінця поточного фінансового року в квітні 2026 року, повідомляє агенство Reuters.

Британський уряд повідомив, що пакет дронів вартістю GBP350 млн ($473 млн) є частиною ширшої програми військової допомоги Україні на суму GBP4,5 млн.

Як зазначає агенція, міністр оборони Великої Британії Джон Хілі оголосить про це під час засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться в Брюсселі за участі 50 держав і пройде у співорганізації з Німеччиною.

"Велика Британія посилює підтримку України, передаючи сотні тисяч додаткових дронів цього року та завершуючи важливий етап у постачанні критично необхідних артилерійських боєприпасів", — заявив Хілі напередодні зустрічі.

Окрім постачання дронів, Велика Британія повідомила, що з січня завершила відправку 140 000 артилерійських снарядів до України та витратить додатково GBP247 млн цього року на підготовку українських військових.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/britain-pledges-deliver-100000-drones-ukraine-by-april-2026-2025-06-03/