Болгарія планує збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП до 2032 року

Міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов під час форуму в Софії, присвяченого зміцненню оборонних зв'язків з Німеччиною і вивченню поточних тенденцій у цьому секторі, заявив, що Болгарія має намір збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП до 2032 року, повідомляє Novinite.

Міністр зазначив, що 2% ВВП, вже виділені на оборону Болгарії у поточному році, є наразі довгостроковим орієнтиром НАТО, але цих коштів уже не достатньо.

Запрянов пояснив, що для забезпечення успішної модернізації болгарських Сил оборони уряд країни зобов'язався поступово збільшити видатки до 2,5-3% ВВП, а до кінця десятиліття досягти базового рівня у 3,5% ВВП.

Також він наголосив, що Росія є "найбезпосереднішою і найсерйознішою" загрозою євроатлантичній безпеці. Тому, за його твердженням, Софія працює над зміцненням національної оборони у межах колективної стратегії Альянсу та спільної політики безпеки і оборони ЄС, приділяючи особливу увагу чорноморському регіону.

Джерело: https://www.novinite.com/articles/232671/Bulgaria+Plans+to+Raise+Defense+Spending+to+3.5+of+GDP+by+2032