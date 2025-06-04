Інтерфакс-Україна
Події
03:24 04.06.2025

Швейцарія приєдналась до 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії

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Швейцарія приєдналась до 17-го пакета санкцій проти Росії, який Європейський Союз ухвалив у травні, повідомляється на сайті швейцарського уряду у вівторок.

Як зазначається, під санкціями опинились 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Їхні активи заморозять, а також заборонять в'їзд до Швейцарії й транзитний проїзд через неї.

Окрім цього, під обмеження потрапили 189 суден з третіх країн. Це переважно танкери, які є частиною російського тіньового флоту, сказано в повідомленні.

Швейцарія також посилила контроль над експортом для 31 компанії, зокрема з третіх країн, що не входять до Європейського Союзу, зазначили в уряді.

Джерело: https://www.news.admin.ch/de/newnsb/TErTpaTTMjfjw7UOoaPiD

Теги: #рф #санкції #швейцарія

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