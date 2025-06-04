Інтерфакс-Україна
Події
00:53 04.06.2025

На Покровському напрямку було знешкоджено 81 окупанта - Генштаб

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Українські воїни ліквідували 81 та поранили 52 окупантів на Покровському напрямку у вівторок, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 81 та поранили 52 окупантів на даному напрямку, знищили один міномет, шість мотоциклів та сімнадцять БпЛА різного типу. Крім того, значно пошкодили танк, чотири автомобілі, дві гаубиці та чотири ворожі автомобілі", - йдеться в повідомленні.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 37 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки й Новомиколаївки. Бої не вщухають до цього часу у чотирьох локаціях. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Коптєвому.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25103

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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