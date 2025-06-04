Латвія стала тимчасовим членом Ради безпеки ООН

Країни Організації Об'єднаних Націй проголосували за обрання Латвії до Ради безпеки ООН на 2026 і 2027 роки, повідомляє Delfi у вівторок.

Голосування відбулося на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Латвія вперше висунула свою кандидатуру на виборне місце у РБ ООН та залишилася єдиним кандидатом від групи країн Східної Європи. До 31 січня Латвія конкурувала з Чорногорією, але та вирішила зняти свою кандидатуру.

Зазначається, що для обрання до складу Радбезу країна мала отримати підтримку щонайменше двох третин держав-членів ООН, зокрема Латвія здобула 178 голосів.

У разі обрання Латвія взяла на себе зобов'язання виступати за співпрацю між державами-членами ООН, регіональними організаціями і громадянським суспільством з метою зміцнення стійкості, сприяння міцному миру та безпеці, досягнення сталого розвитку і забезпечення того, щоб ніхто не був позаду.

Президент Едгарс Рінкевічс подякував 178 державам-членам в Х за їхню підтримку, а також зазначив, що Латвія працюватиме заради мирного, заснованого на правилах міжнародного порядку та сталого розвитку в усьому світі.

Джерело: https://www.delfi.lv/193/politics/120074997/latviju-ievel-ano-drosibas-padome