Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО в Гаазі

Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, розповіла речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу у вівторок.

"Я можу підтвердити, що Трамп поїде на саміт НАТО", - заявила журналістам Левітт.

За її словами, президент США прагнутиме згуртувати членів Альянсу для збільшення витрат на оборону до 5%. З них 3,5% ВВП піде на основну оборону, ще 1,5% - на оборонні витрати в інших сферах, зокрема на інфраструктуру, кіберзахист, цивільну готовність.

Джерело: https://www.youtube.com/live/E9KW7xNK02E?si=xDuQM-P1frx_H347