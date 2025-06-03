Зеленський і Гроссі обговорили безпекові проблеми, створені російською окупацією

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, з яким обговорив очевидні безпекові проблеми, які створені російською окупацією, зокрема ситуацію на Запорізькій атомній станції.

"Ми робимо максимум, щоб не допустити жодних радіаційних чи інших інцидентів. На жаль, російська окупація створила проблематику, якої до того в світі ніхто не знав. Дякую всім, хто допомагає нам тримати цю ситуацію в рамках безпеки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Окрім того, президент і Гроссі обговорили енергетику в Україні та атомну генерацію.

Зеленський подякував керівнику МАГАТЕ за готовність допомагати із добудовою Хмельницької АЕС і з розвитком видобутку урану в Україні.