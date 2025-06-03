Нардеп Железняк з "Голосу" ініціює звільнення міністра фінансів

Проєкт постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка зареєстрував у Верховній Раді перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк з фракції меншості "Голос".

"Головна причина - повний відкритий саботаж проведення митної реформи та порушення вже (протягом) 5-ти місяців норми закону про запуск прозорого конкурсу на голову Митниці. Другий рік поспіль зрив встановлених законом строків подання Бюджетної декларації", – описав він свої претензії до глави Мінфіна в телеграм.

Железняк додав, що, на його думку, існують систематичні проблеми з фінансуванням бюджету, в том числі через погодження міністром "популістичних бюджетних "побажань" ОП": від Нацкешбеку та фінансування марафону, до видачі 1000-чі Зеленського та купівлі ядерних реакторів".

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", на даний момент в раді відсутні голоси за відставку Марченка з посту міністра фінансів, який він займає з 30 березня 2020 року.