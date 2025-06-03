Інтерфакс-Україна
Події
18:26 03.06.2025

Зеленський призначив Ярослава Шанька начальником Херсонської МВА

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Зеленський призначив Ярослава Шанька начальником Херсонської МВА
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у вівторок своїм розпорядженням призначив Ярослава Шанька на посаду начальника Херсонської міської військової адміністрації.

Відповідний документ №76/2025-pп оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Шанька Ярослава Вікторовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йдеться в розпорядженні.

До цього Ярослав Шанько працював заступником начальника Херсонської обласної військової адміністрації.

Раніше посаду голови Херсонської МВА обіймав Роман Мрочко, 17 квітня 2025 року розпорядженням президента України № 44/2025-рп його було звільнено.

Теги: #ярослав_шанько #зеленський #херсонська_мва

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