Зеленський призначив Ярослава Шанька начальником Херсонської МВА

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у вівторок своїм розпорядженням призначив Ярослава Шанька на посаду начальника Херсонської міської військової адміністрації.

Відповідний документ №76/2025-pп оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Шанька Ярослава Вікторовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йдеться в розпорядженні.

До цього Ярослав Шанько працював заступником начальника Херсонської обласної військової адміністрації.

Раніше посаду голови Херсонської МВА обіймав Роман Мрочко, 17 квітня 2025 року розпорядженням президента України № 44/2025-рп його було звільнено.