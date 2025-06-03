Навроцький розраховує на продовження партнерства з Україною

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Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький розраховує на продовження партнерства Польщі та України.

Про це він написав в соцмережі Х, відповідаючи на привітання президента України Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

"Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що для цього потрібний не лише хороший діалог, а й вирішення назрілих історичних проблем", - написав Навроцький.

"Польща була найзатятішим прихильником України у боротьбі з російською агресією, жодна інша країна не розуміє цю загрозу більше, ніж ми, і я сподіваюся, що ми продовжимо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та спільної побудови безпечного майбутнього", - додав він.