Інтерфакс-Україна
Події
14:05 03.06.2025

Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

1 хв читати
Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

В Європейській комісії констатують, що оприлюднені пропозиції Росії до України з переліком заходів, які Київ повинен виконати, щоб вогонь був припинений та були розпочаті мирні переговори, лише демонструють агресивну позицію Кремля.

Так у вівторок в Брюсселі на брифінгу прокоментувала речниця Європейської комісії Анітта Хіппер оприлюднені пропозиції, які були передані росіянами українській стороні під час переговорів, що пройшли в понеділок в Стамбулі.

"Ситуація продовжується в тому ж дусі: вимоги Росії підкреслюють її відмову вести мирні переговори в добрій волі. Отже, перелік вимог демонструє її постійну агресію щодо України. Росія також очікує негайних поступок від України, які не поважають територіальну цілісність та суверенітет України. І це не є вагомим внеском у мирні переговори", - сказала вона.

В продовж цієї теми було задано питання, чи Європейський союз має намір ухватили через таку позицію Росії наступний пакет санкцій. На це речниця Паула Піньйо звернулася до інтерв’ю президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яке вона дала вечором понеділка. "На це питання вона сказала, що наступні тижні покажуть, чи є серйозний намір президента Путіна дійсно досягти припинення вогню чи ні, і на цій основі ми побачимо, як просувати це далі", - передала вона суть позиції фон дер Ляєн.

Теги: #переговори #стамбул #єврокомісія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:16 03.06.2025
Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

12:14 03.06.2025
Двосторонньої зустрічі Умєрова з Мединським перед переговорами в Стамбулі не було – ЦПД

Двосторонньої зустрічі Умєрова з Мединським перед переговорами в Стамбулі не було – ЦПД

02:11 03.06.2025
Приховування росіянами змісту їхнього "меморандуму" з огляду на миттєве передання його кремлівським ЗМІ після зустрічі делегацій в Стамбулі було штучним - Кислиця

Приховування росіянами змісту їхнього "меморандуму" з огляду на миттєве передання його кремлівським ЗМІ після зустрічі делегацій в Стамбулі було штучним - Кислиця

21:19 02.06.2025
Сторони зробили крок уперед в питаннях, узгоджених на першій зустрічі - Фідан

Сторони зробили крок уперед в питаннях, узгоджених на першій зустрічі - Фідан

20:50 02.06.2025
Росіяни намагаються створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій, допускає Умєров

Росіяни намагаються створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій, допускає Умєров

20:03 02.06.2025
Повернення викрадених РФ дітей дасть змогу перевірити серйозність намірів Кремля - Зарівна

Повернення викрадених РФ дітей дасть змогу перевірити серйозність намірів Кремля - Зарівна

19:46 02.06.2025
Речник МЗС про переговори у Стамбулі: Обмежений позитив є, але для конструктивної роботи необхідно посилювати тиск на Росію

Речник МЗС про переговори у Стамбулі: Обмежений позитив є, але для конструктивної роботи необхідно посилювати тиск на Росію

18:43 02.06.2025
Apple оскаржить припис ЄК забезпечити сумісність iOS із продуктами конкурентів

Apple оскаржить припис ЄК забезпечити сумісність iOS із продуктами конкурентів

17:51 02.06.2025
У Стамбулі Україна та РФ не дійшли згоди що до припинення вогню та участі представників США та ЄС у переговорах – радник голови ОП

У Стамбулі Україна та РФ не дійшли згоди що до припинення вогню та участі представників США та ЄС у переговорах – радник голови ОП

17:47 02.06.2025
РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

ВАЖЛИВЕ

Міст через Керченську протоку в аварійному стані через нову спецоперацію – СБУ

У селі на Харківщині щонайменше 2 загиблих і троє поранених через ворожий обстріл з РСЗВ

Окупанти завдали удар "Кинжалом" по Миколаєву,

Повістка візиту у Вашингтон комплексна, зокрема планується зустріч із командою Трампа - Єрмак

Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак

ОСТАННЄ

КПІ почне підготовку фахівців з державного гарантування якості в ОПК

Рада ухвалила у 1-му читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів - нардеп

Саміт G7 може розглянути пропозицію про зниження стелі цін на нафту РФ - представник Єврокомісії

Загиблих внаслідок обстрілу Чистоводівки Харківської області вже 3 – прокуратура

Ексчиновника однієї за київських РДА викрито на незаконному переправленні людей через кордон – прокуратура

Держенергонагляд цьогоріч оглянув вже понад 500 пошкоджених внаслідок обстрілів об'єктів обленерго

Міст через Керченську протоку в аварійному стані через нову спецоперацію – СБУ

США мають намір віднести Гренландію до зони відповідальності Північного командування ЗС, що захищає Північну Америку

У селі на Харківщині щонайменше 2 загиблих і троє поранених через ворожий обстріл з РСЗВ

На північному та південному сході України в найближчу добу очікуються грози з градом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА