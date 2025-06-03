Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

В Європейській комісії констатують, що оприлюднені пропозиції Росії до України з переліком заходів, які Київ повинен виконати, щоб вогонь був припинений та були розпочаті мирні переговори, лише демонструють агресивну позицію Кремля.

Так у вівторок в Брюсселі на брифінгу прокоментувала речниця Європейської комісії Анітта Хіппер оприлюднені пропозиції, які були передані росіянами українській стороні під час переговорів, що пройшли в понеділок в Стамбулі.

"Ситуація продовжується в тому ж дусі: вимоги Росії підкреслюють її відмову вести мирні переговори в добрій волі. Отже, перелік вимог демонструє її постійну агресію щодо України. Росія також очікує негайних поступок від України, які не поважають територіальну цілісність та суверенітет України. І це не є вагомим внеском у мирні переговори", - сказала вона.

В продовж цієї теми було задано питання, чи Європейський союз має намір ухватили через таку позицію Росії наступний пакет санкцій. На це речниця Паула Піньйо звернулася до інтерв’ю президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яке вона дала вечором понеділка. "На це питання вона сказала, що наступні тижні покажуть, чи є серйозний намір президента Путіна дійсно досягти припинення вогню чи ні, і на цій основі ми побачимо, як просувати це далі", - передала вона суть позиції фон дер Ляєн.