У Сумах 8 поранених у важкому стані, 3 з них діти, одна з госпіталізованих померла

Одна з 25 постраждалих, які були госпіталізовані внаслідок російського ракетного удару по Сумах, померла у медичному закладі, восьмеро перебувають у важкому стані, серед них є неповнолітні, повідомляють в телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я станом на 12:25 вівторка.

"25 людей звернулися і доставлені у медзаклади для надання медичної допомоги, 1 жінка померла в лікарні. На лікуванні залишається 24 пацієнтів, у тому числі троє дітей. У стаціонарних відділеннях — 12 дорослих і троє дітей. Восьмеро з поранених у важкому стані, і них троє — діти", - йдеться в повідомленні.

У Сумській міській раді перед тим повідомили, що внаслідок удару по місту троє людей загинуло, 25 – отримали поранення, зокрема троє дітей і троє дорослих перебувають у важкому стані.

Оскільки одна з поранених померла в лікарні, загальна кількість жертв удару, вірогідно, сягнула чотирьох. Агентство "Інтерфакс-України" не має підтвердження чи спростування, чи вона входить до числа трьох загиблих, про яких повідомлялося раніше.

Як повідомлялось, ворог поцілив по центру Сум з реактивних систем залпового вогню дальньої дії близько 9:00 у вівторок. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 20 поранених, з них двоє дітей.