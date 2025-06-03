Інтерфакс-Україна
Події
11:47 03.06.2025

Сибіга про ракетний удар по Сумах: єдиний спосіб припинити вбивства – посилення тиску на Москву

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Сибіга про ракетний удар по Сумах: єдиний спосіб припинити вбивства – посилення тиску на Москву
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга наголосив, що єдиний спосіб досягнення перимир’я – це зростаючий тиск на російську владу.

"Ще один варварський російський удар по Сумах вбив щонайменше 3 осіб і поранив 16 інших. Навмисний удар по центру міста та цивільних там. Російські вбивці продовжують вбивати, імітуючи дипломатію. Єдиний спосіб припинити вбивство - це посилити тиск на Москву", - написав Сибіга в соцмережі Х у вівторок.

Як повідомлялося, ворог поцілив по центру Сум з реактивних систем залпового вогню дальньої дії близько 9:00 у вівторок. Відомо про 3 трьох загиблих та 20 поранених, з них двоє дітей.

 

Теги: #санкції #сибіга

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