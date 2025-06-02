З початку доби Сили оборони відбили 117 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Противник завдав 2 ракетних та 49 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 78 керованих авіабомб, 1353 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій, дві з яких станом на 22:00 понеділка ще тривали. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку Сили оборони сьогодні ліквідували 77 та поранили 65 окупантів, знищили три ББМ, 17 автомобілів, 10 мотоциклів, чотири БпЛА, один засіб РЕБ, а також пошкодили ББМ, три автомобілі, чотири мотоцикли, 2 гармати та БМ-21 "Град" противника.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25070