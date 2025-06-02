Потрібні нові сильні санкції проти РФ, якщо зустріч у Стамбулі буде безрезультатною, – Зеленський

Якщо Росія підірве початкову програму для перемовин у Стамбулі (припинення вогню, звільнення полонених і повернення викрадених дітей), тоді необхідно терміново ввести нові сильні санкції проти РФ, наголосив президент України Володимир Зеленський.

"А якщо Росія підірве навіть цю початкову програму, і якщо зустріч у Стамбулі не принесе ніяких результатів, це означатиме, що терміново потрібні нові сильні санкції з 18-го пакету ЄС і від Сполучених Штатів, а саме найсильніших санкцій, які пообіцяв президент Трамп", - сказав Зеленський під час виступу на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн.

За його словами, санкції повинні вразити російську енергетику, особливо нафту і танкери з обмеженням цін, а також російські банки і фінансовий сектор в цілому.

Президент додав, що спільним обов’язком Європи, США та всіх, хто цінує свободу є захищати її разом.

"Нам потрібно якомога більше точок дотику, зокрема на саміті НАТО в червні цього року. Одним із ключових принципів європейської безпеки є те, що Росія не повинна мати права вето на рішення НАТО або впливати на Альянс чи його членів. Цей принцип має залишатися в силі", - наголосив Зеленський.