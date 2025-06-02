Інтерфакс-Україна
Події
01:34 02.06.2025

Британія може придбати американські винищувачі, здатні нести ядерні бомби - ЗМІ

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Лондон розглядає питання про придбання стелс-винищувачів п'ятого покоління F-35A Lightning американського виробництва, здатних нести ядерні авіабомби, повідомило видання The Sunday Times, посилаючись на високопоставлені джерела.

За їхніми даними, це питання керівництво британського оборонного відомства вже обговорює з Пентагоном. Дальність польоту літаків становить 1,4 тис. км, що більше, ніж у інших варіантів F-35. У жовтні 2023 року винищувачі F-35A були сертифіковані в США для несення термоядерної авіабомби B61-12.

Видання вказує, що в разі реалізації такий крок стане найбільшим розвитком ядерних сил Великої Британії з часів закінчення холодної війни.

Наразі Велика Британія має ядерні засоби тільки морського базування. У складі Королівського флоту є чотири стратегічні атомні підводні човни класу Vanguard, кожен з яких здатний нести 16 міжконтинентальних балістичних ракет Traident II D5.

Теги: #атом #винищувачі #озброєння #британія

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