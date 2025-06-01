Зеленський про спецоперацію СБУ: Україна захищає себе і робить усе, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни

Україна захищає себе і робить усе, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни, заявив президент Володимир Зеленський.

"Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо – ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити", - написав він в телеграмі.

Президент назвав спецоперацію Служби безпеки України "абсолютно блискучим та самостійним результатом". Від початку її планування до ефективної реалізації минув рік, шість місяців і дев’ять днів.

"Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території. Подякував генералу Малюку за цей успіх України. Доручив Службі безпеки України поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, Служба безпеки України офіційно підтвердила удари по російських бомбардувальниках на аеродромах у Сибіру.