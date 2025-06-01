Інтерфакс-Україна
Події
13:11 01.06.2025

Двоє загиблих, 559 затриманих у наслідок заворушень футбольних фанів у Франції

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Двоє загиблих, 559 затриманих у наслідок заворушень футбольних фанів у Франції

Міністерство внутрішніх справ Франції підтвердило загибель двох людей і затримання 559 учасників заворушень, які почались під час святкування перемоги паризького "Парі Сен-Жермену" у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

За останніми даними французького МВС, у ніч проти неділі було затримано 559 людей, з них 491 – у Парижі. У результаті 320 затриманих було взято під варту, зокрема 254 у столиці Франції.

Крім того, відомство підтвердило смерть 17-річного підлітка у південно-західному місті Дакс під час святкування перемоги ПСЖ і повідомило про смерть чоловіка, якого на південному заході Парижа збив автомобіль.

Під час заворушень також 192 людини отримали поранення, з них 22 правоохоронців і семеро пожежників, і було зареєстровано 692 пожежі, зокрема підпали 264 транспортних засобів.

Сутички між поліцією та футбольними вболівальниками сталися після того, як у суботу ввечері ПСЖ уперше виграв фінал Ліги чемпіонів.

Матч між ПСЖ та міланським "Інтером" відбувся в Мюнхені, але близько 48 тисяч уболівальників дивилися фінал на великому екрані на домашньому стадіоні ПСЖ "Парк де Пренс" у Парижі.

Теги: #фанати #псж #франція

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