Інтерфакс-Україна
Події
11:36 01.06.2025

У Польщі відбувається другий тур президентських виборів

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У Польщі відбувається другий тур президентських виборів

У Польщі у неділю відбувається другий тур президентських виборів, поляки обирають голову держави з двох кандидатів: це мер Варшави Рафал Тшасковський та представник опозиційної консервативної партії "Право і справедливість", голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький.

У Польщі виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку, голосування завершиться о 21:00.

Під час першого туру цьогорічних президентських виборів проголосувало 67,31% виборців, які мають право голосу.

За тиждень до виборів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав державною зрадою слова кандидата в президенти Навроцького про те, що Польща ніколи не підтримає вступ України в НАТО.

Теги: #польща #вибори

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