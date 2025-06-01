Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до трьох – ОВА

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp/

Кількість поранених цивільних внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до трьох, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Телеграм.

"До медиків звернулися ще двоє людей - 46-річна жінка та 54-річний чоловік. Їм надали усю необхідну допомогу. Від госпіталізації постраждалі відмовилися", - написав Федоров.

Начальник ОВА також повідомив, що руйнувань внаслідок масованої атаки російських БпЛА зазнали три багатоквартирних будинки та 29 приватних, а також десять нежитлових будівель.

Наразі продовжується обстеження локацій ударів.