Інтерфакс-Україна
Події
09:19 01.06.2025

Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до трьох – ОВА

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Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до трьох – ОВА
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp/

Кількість поранених цивільних внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до трьох, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Телеграм.

"До медиків звернулися ще двоє людей - 46-річна жінка та 54-річний чоловік. Їм надали усю необхідну допомогу. Від госпіталізації постраждалі відмовилися", - написав Федоров.

Начальник ОВА також повідомив, що руйнувань внаслідок масованої атаки російських БпЛА зазнали три багатоквартирних будинки та 29 приватних, а також десять нежитлових будівель.

Наразі продовжується обстеження локацій ударів.

Теги: #запоріжжя #поранені #обстріли

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