Руйнування будівлі і пожежа – наслідки ворожої атаки про критичній інфраструктурі Запоріжжя – ОВА

Ворожа атака в ніч на неділю була спрямована проти критичної інфраструктури Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території. Попередньо, минулося без постраждалих", - написав Федоров.

Якого саме типу була атака начальник ОВА не поточнив. Попередньо повідомлялося про загрозу удару балістикою по території Запорізької області.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/20080