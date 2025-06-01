Інтерфакс-Україна
Події
05:35 01.06.2025

Руйнування будівлі і пожежа – наслідки ворожої атаки про критичній інфраструктурі Запоріжжя – ОВА

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Ворожа атака в ніч на неділю була спрямована проти критичної інфраструктури Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території. Попередньо, минулося без постраждалих", - написав Федоров.

Якого саме типу була атака начальник ОВА не поточнив. Попередньо повідомлялося про загрозу удару балістикою по території Запорізької області.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/20080

Теги: #запоріжжя #наслідки #атака

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