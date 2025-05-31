Інтерфакс-Україна
Події
22:17 31.05.2025

Окупанти розширили ще один плацдарм в Сумській області - DeepState

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Збройні Сили України продовжують утримувати ділянки у Курській області РФ, натомість російським військам вдалося закріпитися на невеликому плацдармі на сході Сумської області неподалік Миропілля, фіксує ресурс DeepState станом на вечір суботи.

Як стверджує ресурс DeepState, ворожі війська за минулий день збільшили невеликий плацдарм на сході Сумської області з 0,7 кв. км до 3,1 кв. км, тоді як на півночі області в районі Локні та Біловод ресурс оцінює зайняту росіянами площу у 93,1 кв. км. В той же час, за даними DeepState, за минулий день зайнята українськими Силами оборони територія Курської області в напрямку на Суджу зменшилася з 17,7 кв. км до 5,5 кв. км, а трохи західніше в районі Тіткіне оцінка зайнятої площі залишилася на рівні 11,4 кв. км.

Джерело: https://deepstatemap.live/#11/51.1207903/35.0614929

Теги: #війна #ситуація

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