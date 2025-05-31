Окупанти розширили ще один плацдарм в Сумській області - DeepState

Збройні Сили України продовжують утримувати ділянки у Курській області РФ, натомість російським військам вдалося закріпитися на невеликому плацдармі на сході Сумської області неподалік Миропілля, фіксує ресурс DeepState станом на вечір суботи.

Як стверджує ресурс DeepState, ворожі війська за минулий день збільшили невеликий плацдарм на сході Сумської області з 0,7 кв. км до 3,1 кв. км, тоді як на півночі області в районі Локні та Біловод ресурс оцінює зайняту росіянами площу у 93,1 кв. км. В той же час, за даними DeepState, за минулий день зайнята українськими Силами оборони територія Курської області в напрямку на Суджу зменшилася з 17,7 кв. км до 5,5 кв. км, а трохи західніше в районі Тіткіне оцінка зайнятої площі залишилася на рівні 11,4 кв. км.

Джерело: https://deepstatemap.live/#11/51.1207903/35.0614929