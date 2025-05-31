Інтерфакс-Україна
Події
16:57 31.05.2025

Через ворожі удари по Куп’янську та Вовчанських Хуторах загинула жінка, постраждали три мирних жителі

1 хв читати

Мирна жителька Куп'янська Харківської області загинула внаслідок удару російських окупантів по місту, повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого удару загинула 63-річна жінка. 65-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, окупанти також завдали удару FPV-дроном по Вовчанських Хуторах. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 47-річна жінка та 57-річний чоловік, які були на городі. Медики шпиталізували обох постраждалих.

Теги: #поранені #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 31.05.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова зросла до семи

Кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова зросла до семи

12:55 31.05.2025
Внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова постраждали три мирних жителі

Внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова постраждали три мирних жителі

21:36 30.05.2025
До двох зросла кількість постраждалих через ворожий ракетний удар по передмістю Харкова - Синєгубов

До двох зросла кількість постраждалих через ворожий ракетний удар по передмістю Харкова - Синєгубов

21:00 30.05.2025
Одна людина постраждала внаслідок ракетного удара по передмістю Харкова

Одна людина постраждала внаслідок ракетного удара по передмістю Харкова

08:43 30.05.2025
Кількість постраждалих через масований удар БпЛА по Харкову зросла до трьох

Кількість постраждалих через масований удар БпЛА по Харкову зросла до трьох

23:10 29.05.2025
Двоє людей поранені внаслідок атаки FPV-дрона в Запорізькій області – ОВА

Двоє людей поранені внаслідок атаки FPV-дрона в Запорізькій області – ОВА

21:38 29.05.2025
Росіяни вдарили Х-35 по цивільному підприємству на Харківщині - прокуратура

Росіяни вдарили Х-35 по цивільному підприємству на Харківщині - прокуратура

19:10 29.05.2025
Окупанти вдарили ракетами по передмістю Чугуєва, наслідки уточнюються

Окупанти вдарили ракетами по передмістю Чугуєва, наслідки уточнюються

15:49 29.05.2025
На Харківщині військовослужбовець РТЦК отримав важку травму внаслідок вибуху предмета поблизу автівки

На Харківщині військовослужбовець РТЦК отримав важку травму внаслідок вибуху предмета поблизу автівки

11:47 29.05.2025
Рятувальники локалізували масштабну лісову пожежу на Харківщині

Рятувальники локалізували масштабну лісову пожежу на Харківщині

ВАЖЛИВЕ

Сирський провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні

Росіяни завдали ударів по шляхопроводу Покровська, є жертви

Сили оборони знешкодили вночі 69 зі 107 БпЛА і три ракети

На фронті за добу сталося 191 боєзіткнення, найбільше на покровському і курському напрямку

Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

ОСТАННЄ

На "Книжковому Арсеналі" вилучили 74 газові балончики, 12 боєприпасів та вогнепальну зброю – УДО

Сирський провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні

Окупаційна влада залучає проукраїнських підлітків до примусової праці – ЦПД

Видавництво КСД знищить наклад книги Софі Ларк і розторгне договір на всі 6 книг серії через романтизацію РФ

У найближчі дві доби на заході та півдні України короткочасні дощі

УКК присоединился к акциям Всемирного дня без табака

УЧХ доєдналася до акцій Всесвітнього дня без тютюну

На Сумщині ліквідують наслідки російських ударів, рятувальники гасять пожежі

В Пологівському районі в результаті авіаудару загинула 9-річна дівчинка

На Сумщині оголошена обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА