Через ворожі удари по Куп’янську та Вовчанських Хуторах загинула жінка, постраждали три мирних жителі

Мирна жителька Куп'янська Харківської області загинула внаслідок удару російських окупантів по місту, повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого удару загинула 63-річна жінка. 65-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, окупанти також завдали удару FPV-дроном по Вовчанських Хуторах. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 47-річна жінка та 57-річний чоловік, які були на городі. Медики шпиталізували обох постраждалих.