На Сумщині ліквідують наслідки російських ударів, рятувальники гасять пожежі

В результаті російських ударів із застосуванням ракет та безпілотників в Сумській області виникли чотири пожежі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Одразу після влучань, на місцях ударів розпочали роботу рятувальники", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними ДСНС, у Дружбівській громаді в результаті удару горів пошкоджений будинок культури, в Роменській громаді – палала тваринницька ферма на великій площі. В Тростянецькій громаді горіли нежитлові будівлі та приміщення сільськогосподарського підприємства, в Дубов’язівській громаді виникло займання в нежитловій будівлі.

"Попри високе пожежне навантаження та значні площі, охоплені вогнем, рятувальники ліквідували основні осередки горіння", - зазначають в ДСНС.

Рятувальники продовжують працювати в одному з прикордонних населених пунктів, де через складну безпекову ситуацію періодично доводиться призупиняти роботи.