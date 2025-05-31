Росіяни завдали ударів по шляхопроводу Покровська, є жертви

Російські окупанти в п'ятницю, 30 травня, декілька разів завдали удару по шляхопроводу Покровська, загинули троє людей, повідомляє пресслужба Покровської міської військової адміністрації.

"30 травня об 11:25 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл (тип озброєння встановлюється) західної частини м. Покровськ, в результаті чого загинула невідома жінка, вік – близько 40 років (повні анкетні дані встановлюються)", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

О 13:05 надійшло повідомлення щодо повторного ворожого обстрілу західної частини Покровська. В результаті обстрілу загинули двоє невідомих (анкетні дані встановлюються) та пошкоджено автомобіль марки "ВАЗ 2107".

Крім того, о 16:00 ворог здійснив обстріл житлового сектору центральної частини Покровська, в результаті чого отримала поранення цивільна жінка 1966 р.н. "Діагноз: МВТ, акубаротравма, вогнепальне осколкове поранення лівого плеча", - зазначають в МВА.

Також пошкоджено приватний будинок.