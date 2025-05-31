31 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1193 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1193 RUSSIAN AGRESSION

31 травня відзначають Всесвітній день без тютюну, День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження, День народження асфальту, День народження велосипедного спорту, Всесвітній день папуг, Міжнародний день бортпровідника, День вебдизайнера, Міжнародний день білявок.

У цей день у 1946 році в Києві було створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Єрмія; святого мученика Єрмея.

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження

Відзначається щорічно в останню суботу травня відповідно до Указу Президента України від 25.05.1999 р. № 563/99.

Перші друкарські верстати з’явилися в Україні ще у XV столітті, тому справа друкування має власну давню історію. Дійсним витвором книжкового мистецтва була Острозька Біблія, видана у 1581 році. Ця книга стала своєрідним каноном, за яким видавалися релігійні книги не лише в Україні, а й в сусідніх країнах Європи.

Для видання книг необхідно мати чималий запас знань і терпіння, тому не дивно, що у працівників видавництв і поліграфії є власне свято.

Всесвітній день без тютюну

Відзначається щорічно відповідно до рішення ВООЗ WHA 42.19, прийнятого на 42-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

Археологічні дослідження підтверджують культивування тютюну корінними народами Американського континенту приблизно з першого століття до нашої ери. Ця рослина відігравала важливу роль в шаманських обрядах і культових церемоніях — поряд з деякими іншими галюциногенами міцний тютюн теж якоюсь мірою впливав на зміну психічного стану людини, тому вважався засобом для зв’язку з потойбічними силами.

Також листя цієї рослини слугувало універсальним лікарським засобом від болю, зокрема зубного й вушного, та антисептиком для обробки ран. Найчастіше з тютюну робили сигари або закладали його в люльку, а ще жували, нюхали та вживали тютюнові настоянки. Крім того, тютюн використовували як подарунок, приносили в жертву богам, а майя взагалі вважали тютюн священною рослиною, втіленням родючості землі.

Першим європейцем, який побачив вживання тютюну, став Христофор Колумб, легендарний мореплавець. У 1492 році на острові, пізніше названому Сан-Сальвадором, деякі моряки з експедиції Колумба наслідували прикладу аборигенів — почали палити й нюхати тютюн і несподівано для себе знайшли приємність у цьому занятті.

Разом з каравелами Колумба прибув до Європи й тютюн. Європейці сприйняли його по-різному — одним він здавався панацеєю від усіх хвороб, для інших паління було огидним. Релігійні діячі категорично не приймали цю звичку — курцям навіть загрожувало відлучення від церкви.

Тим не менше, поступовому прийняттю тютюну культурою Старого Світу сприяла його популяризація з боку аристократів та тодішніх правителів. Наприклад, при дворі Катерини Медічі тютюн було представлено в 1560 році Жаном Ніко, дипломатом і науковцем, а при дворі Єлизавети I — Волтером Релі, письменником, мандрівником і володарем лицарського титулу, якого своєю чергою познайомив з тютюном сам Френсіс Дрейк.

Рослина швидко розповсюдилася світом - на початку XVII століття її вже вирощували в Індії, Китаї, Японії, Південно-Східній Азії, на Близькому Сході і в Західній Африці. На початку 17 ст. тютюн потрапив на територію України - 1604 вважається роком започаткування вітчизняного тютюнництва в місті Ромни.

Виробництво глиняних люльок розповсюдилося по всій Європі, а в Азії люльки адаптували до місцевих вподобань і стали виготовляти з бамбуку, нефриту, слонової кістки та порцеляни. Серед арабських народів став популярним кальян — як невід’ємний елемент відпочинку за неквапливою розмовою.

Всесвітній день папуг

Всесвітній день папуг –щорічна подія, яка відзначається 31 травня, щоб підвищити обізнаність про збереження папуг і наголосити на важливості захисту їх природних середовищ існування.

День народження асфальту

У 1870 році, 155 років тому, професор Едвард Джозеф де Смедт із компанії American Asphalt запатентував асфальт, або французьке асфальтне покриття. Вперше його застосували в липні того же року на Вільям-стріт у Ньюарку.

День народження велосипедного спорту

У останній весняний день 1868 року були проведені перші в історії велоперегони. Змагання відбулися у передмісті Парижу, у старовинному парку. Дистанцію на два кілометри швидше за всіх подолав 19-річний гонщик з Британії Джеймс Мур.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Марії Михайлівни Старицької (1865–1930), української актриси, режисерки, педагогині, організаторки театральної освіти в Україні;

130 років від дня народження Івана Михайловича Паславського (1895 – після 1945), українського журналіста, редактора, видавця, громадського діяча, одного з засновників та провідників осередку товариства "Пласт", "Січ", засновника та голови осередку товариства "Просвіта" (від 1928);

90 років від дня народження Еміля Крюби (1935), французького літературознавця, перекладача, дослідника творчості М. Коцюбинського та Лесі Українки;

90 років від дня народження Володимира Гавриловича Капустяна (1935–1998), українського кінодраматурга, сценариста, письменника, редактора;

90 років від дня народження Валентина Володимировича Філіпенка (1935–2013), українського художника, педагога;

60 років від дня народження Олега Миколайовича Голосія (1965–1993), українського живописця, новатора в галузі сучасного мистецтва.

Ще в цей день:

1790 - Сполучені Штати ухвалили свій перший закон про авторське право, Закон про авторське право 1790 року;

1859 - У Лондоні запустили знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту;

1868 - У Парижі відбулися перші велосипедні перегони;

1879 - У Берліні відкрили першу у світі електричну залізницю та продемонстрували перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом;

1884 - Американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці;

1894 - Відкрили електричний трамвай у Львові;

1911 - У Белфасті, Північна Ірландія, спущено на воду "Титанік";

1989 - На установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів;

Церковне свято:

Цього дня вшановували святого Єрма - апостола від сімдесяти.

Святий Єрм був єпископом у Філіппополі Фракійському. Проповідував Євангеліє, зазнав багато гонінь і скорбот від язичників, але помер мирно.

Іменини: Борис, Єремей, Христина, Микола, Роман, Пилип.