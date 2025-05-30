Інтерфакс-Україна
Події
21:21 30.05.2025

Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

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Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що в нього відбудеться ввечері розмова з турецьким колегою Реджепом Ердоганом.

"Сьогодні також запланована розмова у мене з президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатися. Бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачене життя людей", - наголосив він у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

Президент також наголосив на тому, що потрібен тиск на РФ через те, що росіяни затягують питання з обіцяним меморандумом про припинення вогню.

"Росіяни чомусь приховують цей документ. Абсолютно дивна, якщо чесна позиція, жодного розуміння формату. Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний суб'єкт в світі. Але саме це і переконує усіх, що новий тиск потрібен. Тиск на Росію", - сказав він.

Зеленський, крім того, зазначив, що обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом дипломатію та "всі можливості, які реально є, та які повинні бути".

 

Теги: #розмова #президенти #туреччина

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