Інтерфакс-Україна
Події
20:56 30.05.2025

Зеленський про зустріч з сенаторами США: Ми однаково розуміємо, що РФ намагається зробити з дипломатії посміховисько, потрібен додатковий тиск

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Зеленський про зустріч з сенаторами США: Ми однаково розуміємо, що РФ намагається зробити з дипломатії посміховисько, потрібен додатковий тиск
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський та сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Демократична партія) на зустрічі у Києві обговорили законодавчу ініціативу США щодо посилення санкцій проти Росії, координацію дипломатичних зусиль та розвиток двосторонніх відносин між Україною та США.

"У Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента України у п'ятницю.

Повідомляється, що ключовими темами зустрічі були "законодавча ініціатива США щодо посилення санкцій проти Росії, координація дипломатичних зусиль для досягнення справедливого й тривалого миру і розвиток двосторонніх відносин між Україною та США".

Зазначається, що Зеленський подякував обом палатам і партіям Конгресу, усьому американському народові за стійку підтримку України та окремо – президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за його зусилля для закінчення війни.

Зеленський також висловив вдячність американським сенаторам за те, що вони відвідали місце ракетного удару в Києві, де в ніч на 24 квітня Росія вбила 13 людей. Президент наголосив, що Україна цінує цей жест підтримки та солідарності.

Повідомляється також, що сторони обговорили зустріч у Стамбулі та її єдиний результат, який Росія не заблокувала, – обмін полоненими. Президент зазначив, що Україна готова до проведення конструктивних переговорів, але російська сторона навіть не може визначити адженду зустрічі, яка запланована на 2 червня у Стамбулі. Росія демонструє прагнення до миру лише в заявах, але натомість готується до проведення нових наступальних операцій.

Водночас сенатори наголосили, що російська пропаганда намагається нав’язати світові думку про успіхи РФ на полі бою, але насправді це не відповідає дійсності й Україна продовжує стійко боротися проти агресора.

Детальну увагу приділили збільшенню тиску на Росію. Президент України зазначив, що "ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько: прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті, щодня бʼє по наших містах і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню. Тому додатковий тиск потрібен", - написав президент у телеграмі.

Зеленський відзначив законопроєкт Грема та Блюменталя щодо запровадження нових санкцій проти Росії й закликав Сенат США розглянути його. "І я вдячний за ініціативу – двопартійний законопроєкт про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Обговорили це та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру. Продовжимо працювати над цим разом", - додав Зеленський.

За словами очільника держави, важливо посилити санкції проти енергетичного та банківського секторів, а також знизити граничну ціну на російську нафту до $30. Крім того, президент наголосив на запровадженні вторинних санкцій проти компаній, які допомагають РФ обходити обмеження.

Серед інших важливих тем – посилення протиповітряної оборони України для захисту людей від постійних російських ракетно-дронових обстрілів і можливість використання коштів від заморожених російських активів.

Окрему увагу приділили поверненню депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей. Президент подякував за підтримку США й наголосив, що Україна продовжить повертати депортованих дітей і всіх цивільних українців, яких викрали російські окупанти.

"Дякую за міцну двопартійну підтримку та за лідерство в захисті життя. Саме реальна залученість Америки на всіх етапах перемовин може гарантувати надійний мир", - сказав Зеленський.

Крім того, сторони обговорили Угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Зеленський зазначив, що Україна пропонує укласти угоди про вільну торгівлю та оборонне співробітництво зі США, які мають зміцнити двосторонні відносини та разом з угодою про створення інвестиційного фонду відбудови сприятимуть збільшенню товарообігу між двома країнами.

"Хороша зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Дякую, що ви в Україні саме тоді, коли найбільше потрібна координація зусиль для наближення гідного й тривалого миру", - наголосив президент України.

 

 

Теги: #сенатори #зустріч #зеленський

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