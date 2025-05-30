Інтерфакс-Україна
Події
18:42 30.05.2025

Фідан припустив проведення зустрічі лідерів України, РФ, США у Туреччині під егідою Ердогана

1 хв читати
Фідан припустив проведення зустрічі лідерів України, РФ, США у Туреччині під егідою Ердогана

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що було б добре провести зустріч лідерів України, РФ, США за сприяння президента Реджепа Таїпа Ердогана після раундів переговорів делегацій у Стамбулі.

"Ми вважаємо, що зустріч чотирьох лідерів, президента Дональда Трампа, Володимира Путіна і президента Володимира Зеленського, яку б приймав пан Ердоган, була б можливою після проведення першої та другої зустрічей, які відбулися в Стамбулі", - сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.

Очільник МЗС Туреччини знову підкреслив важливість переговорів, які поновилися в Стамбулі.

"Ми переконані в наступному: допоки ми залишаємося за столом переговорів, прогрес, безумовно, можна побачити. Конкретним результатом попередньої зустрічі був обмін полоненими", - зазначив Фідан.

Він висловив сподівання, що на новій зустрічі між делегаціями можна буде побачити, що "технічна робота буде значною мірою завершена".

Фідан закликав якомога швидше зупинити руйнівні наслідки війни. Також наголосив, що треба памʼятати, що українська сторона - це сторона, яка "переживає лихо, окупацію".

Водночас міністр додав, що, Туреччина робить "все можливе для просування і реалізації мирної перспективи, використовуючи свої добрі відносини з обома сторонами".

Теги: #переговори #стамбул #фідан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:37 30.05.2025
Зеленський – главі МЗС Туреччини : Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч щодо перемовин була безрезультатною

Зеленський – главі МЗС Туреччини : Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч щодо перемовин була безрезультатною

17:25 30.05.2025
Україна готова до діалогу з Росією, але вимагає чітких і зважених пропозицій – Єрмак

Україна готова до діалогу з Росією, але вимагає чітких і зважених пропозицій – Єрмак

16:56 30.05.2025
Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим та Єрмаком

Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим та Єрмаком

16:52 30.05.2025
В РФ заявляють, що росделегація буде в Стамбулі 2 червня з меморандумом та іншими пропозиціями про припинення вогню

В РФ заявляють, що росделегація буде в Стамбулі 2 червня з меморандумом та іншими пропозиціями про припинення вогню

15:38 30.05.2025
Український меморандум містить 22 умови про припинення вогню на суші, на морі і в повітрі, та про його моніторинг – ЗМІ

Український меморандум містить 22 умови про припинення вогню на суші, на морі і в повітрі, та про його моніторинг – ЗМІ

14:42 30.05.2025
Зеленський прийняв главу МЗС Туреччини в Києві

Зеленський прийняв главу МЗС Туреччини в Києві

13:14 30.05.2025
Глава МЗС Туреччини: Членство України в НАТО не обговорювалося під час візиту до РФ

Глава МЗС Туреччини: Членство України в НАТО не обговорювалося під час візиту до РФ

12:45 30.05.2025
Туреччина сподівається на "продовження динаміки", досягнутої у Стамбулі 16 травня

Туреччина сподівається на "продовження динаміки", досягнутої у Стамбулі 16 травня

12:31 30.05.2025
Сибіга: Глава МЗС Туреччини проінформував про почуте в Москві

Сибіга: Глава МЗС Туреччини проінформував про почуте в Москві

12:23 30.05.2025
Сибіга: Чекаємо на "меморандум" від російської сторони, щоб наша делегація мала повноваження для обговорення позицій

Сибіга: Чекаємо на "меморандум" від російської сторони, щоб наша делегація мала повноваження для обговорення позицій

ВАЖЛИВЕ

Зеленський – главі МЗС Туреччини : Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч щодо перемовин була безрезультатною

В бухті Десантна у російському Владивостоці пролунали вибухи, ГУР провело спецоперацію - джерела

Будівництво 1-го пускового комплексу 1-ї черги НВМК завершено, перші поховання плануються найближчим часом

Кабмін затвердив переговорні позиції України за Кластерами 2 і 6 в рамках вступу в ЄС

Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

ОСТАННЄ

Зеленський: Болгарія підтвердила участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа

Зеленський на "Книжковому "Арсеналі" купив книгу "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі"

Генсек НАТО Рютте візьме участь у Вільнюському саміті; передбачається участь Зеленського

Майже $1 млн. зібрано на інноваційні ШІ-турелі за чотири дні - віцепрем'єр Федоров

Сибіга: Україна вимагає реакцій на зухвалі заяви РФ на Радбезі ООН , які ставлять під загрозу мирний процес

Внаслідок масованого удару російських БпЛА по Харкову постраждала співробітниця КП - Терехов

Головком ЗСУ Сирський доручив розслідувати напад на ТЦК у Кам'янці-Подільському

Студент, що збирав для ворога інформацію про Міноборони, штаби та інші об'єкти у Києві, отримав15 років в’язниці

В бухті Десантна у російському Владивостоці пролунали вибухи, ГУР провело спецоперацію - джерела

Мінкультури внесло фундаменти палацу гетьмана Розумовського в Києві до державного реєстру нерухомих пам’яток культури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА