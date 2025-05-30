Фідан припустив проведення зустрічі лідерів України, РФ, США у Туреччині під егідою Ердогана

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що було б добре провести зустріч лідерів України, РФ, США за сприяння президента Реджепа Таїпа Ердогана після раундів переговорів делегацій у Стамбулі.

"Ми вважаємо, що зустріч чотирьох лідерів, президента Дональда Трампа, Володимира Путіна і президента Володимира Зеленського, яку б приймав пан Ердоган, була б можливою після проведення першої та другої зустрічей, які відбулися в Стамбулі", - сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.

Очільник МЗС Туреччини знову підкреслив важливість переговорів, які поновилися в Стамбулі.

"Ми переконані в наступному: допоки ми залишаємося за столом переговорів, прогрес, безумовно, можна побачити. Конкретним результатом попередньої зустрічі був обмін полоненими", - зазначив Фідан.

Він висловив сподівання, що на новій зустрічі між делегаціями можна буде побачити, що "технічна робота буде значною мірою завершена".

Фідан закликав якомога швидше зупинити руйнівні наслідки війни. Також наголосив, що треба памʼятати, що українська сторона - це сторона, яка "переживає лихо, окупацію".

Водночас міністр додав, що, Туреччина робить "все можливе для просування і реалізації мирної перспективи, використовуючи свої добрі відносини з обома сторонами".