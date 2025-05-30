Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим та Єрмаком

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, що прибув з візитом до України, провів переговори з міністром оборони Рустемом Умєровим, а також з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це повідомили у МЗС Туреччини у соцмережі Х.

Раніше Фідан, що прибув до України одразу після візиту до Москви, провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою. На пресконференції Фідан повідомив, що матиме зустріч з Володимиром Зеленським та представниками українського уряду, а також кримськими татарами, про підтримку яких неодноразово заявляла Анкара.