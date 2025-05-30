Інтерфакс-Україна
Події
15:15 30.05.2025

Кабмін ухвалив порядок знищення неякісної гуманітарної допомоги

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Кабмін ухвалив порядок знищення неякісної гуманітарної допомоги

Кабінет міністрів України схвалив порядок знищення (видалення) неякісних/непридатних до використання товарів гуманітарної допомоги.

"Низка гуманітарних вантажів, ввезених в Україну після повномасштабного російського вторгнення, уже втратила якість або придатність для подальшого використання — через неналежні умови зберігання, пошкодження під час транспортування, сплив терміну придатності або інші обставини. Порядок не враховував усіх особливостей, пов'язаних з воєнним станом. Через це здійснювати знищення (видалення) товарів гуманітарної допомоги було вкрай складно, а іноді — неможливо", - йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики.

Зазначені зміни передбачають, що рішення про знищення (видалення) ухвалюють місцеві органи виконавчої влади — Київська міська та обласні державні адміністрації (відповідні військові адміністрації в разі їх утворення). Спеціальна комісія, яка контролює процес знищення неякісних/непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги, розширюється — до її складу мають входити також представники територіальних органів Національної поліції, Державної податкової служби та Держпродспоживслужби. Знищення здійснюють підприємства у сфері управління відходами, які мають дозвіл, а у випадку небезпечних відходів — відповідну ліцензію, з дотриманням усіх вимог законодавства.

Зміни передбачають нову форму акту: його складають за фактом знищення (видалення) гумдопомоги, а після того, як акт підписано всіма сторонами, отримувач гуманітарної допомоги завантажує його до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги (АС ГД) під час подання звіту. 

"Важливо: новий порядок не стосується гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів, медичних виробів, обладнання, отриманих організаціями, уповноваженими Міністерством охорони здоров'я. У таких випадках утилізація здійснюється відповідно до порядку, затвердженого МОЗ. Подаючи звіт до АС ГД, отримувач такої допомоги завантажує акт виконаних робіт (наданих послуг), складений за результатами знищення (видалення) гумдопомоги, в довільній формі", - додали в міністерстві.

Теги: #кабмін #гуманітарна_допомога

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