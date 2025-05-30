Інтерфакс-Україна
Події
12:47 30.05.2025

Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

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Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства
Фото: https://t.me/

Усім у світі, хто хоче миру, варто не торгуватися з Росією, а примушувати її зупинити вбивства, розмови про паузи в тиску в Москві сприймають як спонукання до подальших ударів, відреагував президент України Володимир Зеленський на нічний обстріл Харкова.

"Російські "шахеди" проти звичайних тролейбусів. Це був удар по Харкову – щонайменше 8 "шахедів" розбили тролейбусне депо та пошкодили ще й звичайні багатоквартирні будинки поряд. Типовий російський удар по звичайному життю людей", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він зауважив, що російська стратегія полягає в тому, щоб руйнувати життя, а РФ не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї.

"Навіть розмови про паузи в тиску чи послаблення в санкціях у Москві сприймають як політичний виграш та спонукають їх до подальших ударів та ігнорування дипломатії", - пояснив глава держави.

"Варто бути рішучими й сильними всім у світі – Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру. Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку", - наголосив Зеленський.

Теги: #харків #атака_рф #зеленський

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