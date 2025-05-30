Харківщина під обстрілами: пожежі, руйнування та постраждалі

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Сьогодні вночі Харків та область зазнали масованих ударів з боку ворога, який застосував ударні безпілотники та балістичні ракети, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

"У Слобідському районі міста Харкова в результаті обстрілу сталася пожежа на території комунального транспортного підприємства. Горіла будівля та тролейбус на площі 100 м кв. Пошкоджені 38 транспортних засобів підприємства та поруч розташовані житлові будинки. Постраждали 3 жінки", - йдеться на сторінці відомства у Фейсбук.

У селі Василів Хутір Чугуївського району в результаті влучання ракети і безпілотників пошкоджено приватний будинок, ферми, складську будівлю та техніку. Постраждало восьмеро людей, серед яких двоє дітей. На території ферми загинуло п’ять корів.

У селі Явірське Ізюмського району безпілотники пошкодили будівлю ферми, постраждалих немає.

У місті Ізюм внаслідок влучання безпілотника сталася пожежа у складській будівлі площею 400 кв. м, постраждалих немає.

До ліквідації наслідків атаки залучали 88 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехнічні розрахунки.