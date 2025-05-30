На Дніпропетровщині понад 13 тис. тонн відходів руйнації вже вивезено на спецмайданчики для тимчасового зберігання

На Дніпропетровщині понад 13 тис. тонн відходів руйнації вже вивезено на спеціальні майданчики для тимчасового зберігання, повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук за підсумками робочої поїздки в регіон.

"Фактичний обсяг відходів руйнації сягає понад 150 тис. тонн, адже з початку російської агресії в регіоні зафіксовано часткове пошкодження або повне руйнування більше 6,5 тис. цивільних об’єктів - житлових будинків, соціальної та критичної інфраструктури", - повідомила Гринчук у Facebook.

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину міністр відвідала один з майданчиків тимчасового зберігання відходів руйнації. Загалом в області організовано 21 такий майданчик.

На майданчику, якій інспектувала міністр, працює техніка для переробки залишків руйнації (дробарки), надані Японською державною агенцією міжнародного співробітництва (JICA). Їхня потужність сягає 400 тонн на годину. Також на майданчику наразі у тестовому режимі використовують обладнання з переробки деревних відходів на паливні брикети. Це устаткування вартістю 1,7 млн грн отримано завдяки допомозі ПРООН та Шведського Агентства з Міжнародного Розвитку (SIDA).