30 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1192 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1192 RUSSIAN AGRESSION

30 травня в Україні і світі відзначають Міжнародний день картоплі, День степу.

Ще сьогодні Всесвітній день розсіяного склерозу, Європейський день сусідів і Міжнародний день обіймів вашої кішки.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Ісаакія Далматського.

Міжнародний день картоплі

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/78/123.

Це рішення визнає роль картоплі як одного з п’яти основних харчових продуктів у світі, що сприяє зменшенню голоду, недоїдання та бідності, особливо серед дрібних фермерів та сільських громад.

Картопля є не лише основним харчовим продуктом для мільйонів людей, але й символом стійкості та адаптивності. Вона відіграє ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки та покращенні харчування, особливо в регіонах з обмеженими ресурсами. Картопля також є кліматично дружньою культурою завдяки низьким викидам парникових газів.

Перше святкування Міжнародного дня картоплі відбулося 30 травня 2024 року в різних куточках світу, включно з штаб-квартирою Міжнародного центру картоплі в Перу, штаб-квартирою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН в Римі та штаб-квартирою ООН у Нью-Йорку.

В українській культурі харчування картопля посідає провідне місце, свято картоплі в українській родині відзначають майже щодня. Застосування картоплі у традиційній українській кулінарії дуже поширене: печеня, пюре, картопля у перших стравах, деруни, зрази, запіканки, вареники з картоплею.

День степу

Заснований учасниками міжрегіонального наукового семінару " Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей", який відбувся 1 березня 2017 року в Оргуському інформаційному центрі. Також створенню свята сприяло святкування у тому ж році 90-річчя створення заповідника "Кам’яні могили", який є традиційним символом охорони степів в Україні. Учасники семінару проголосували за щорічне проведення у національних природних парках наукових конференцій з охорони степових ландшафтів.

Запровадити державне святкування було запропоновано з метою популяризації українських степів, якими багата країна. Важливою метою є їхній захист, адже степові ландшафти на сьогодні є найбільш пошкодженими та незахищеними.

Всесвітній день розсіяного склерозу

Кожного року 30 травня світ відзначає Всесвітній день розсіяного склерозу. Подію започаткувала Міжнародна федерація товариств розсіяного склерозу.

Всесвітній день розсіяного склерозу є глобальною ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про розсіяний склероз, хронічне і потенційно виснажливе захворювання, яке вражає багатьох людей у всьому світі.

Розсіяний склероз являє собою аутоімунне захворювання, яке у результаті пошкоджує нерви людини, головний та спинний мозок. Він характеризується пошкодженням мієліну, захисної оболонки, яка оточує нервові клітини, що порушує зв’язок між мозком і тілом.

За статистикою, в Україні понад 18 тисяч людей страждають на розсіяний склероз.

Започаткований у 2009 році Міжнародною федерацією розсіяного склерозу, Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом щороку об’єднує світову спільноту, щоб підтримати людей, які страждають на розсіяний склероз, включно з пацієнтами, медичними працівниками, родинами та дослідниками, з кінцевою метою покращити якість їхнього життя та сприяти глобальним зусиллям у боротьбі з цим захворюванням.

Всесвітній день розсіяного склерозу має за мету привернення уваги людства до проблеми цього захворювання, підвищення обізнаності щодо розсіяного склерозу, залучення світової спільноти до об’єднання заради подолання складностей та організації фінансування.

Міжнародний день обіймів вашої кішки

30 травня щороку проводиться Міжнародний день обіймів вашої кішки. Цього дня для усіх любителів цих домашніх тварин з’являється чудовий привід висловити свою любов до них.

Європейський день сусідів

Європейський день сусідів – свято, яке з’явилося зовсім нещодавно, відзначають щороку в останню п’ятницю травня. Цю дату обрали для святкування у 2000 році в Парижі, як символ толерантного ставлення до тих, хто живе поруч.

Цього дня народилися:

160 років від дня заснування (1865) Одеського художнього фахового коледжу ім. М. Б. Грекова (на той час – Одеська малярська школа);

110 років від дня народження Івана-Богдана Остаповича Весоловського (1915−1971), українського композитора, піаніста, акордеоніста, пісняра, правознавця (Канада).

Ще в цей день

1913 — У Лондоні між Балканською коаліцією (Болгарське царство, Королівство Сербія, Чорногорія та Королівство Греція) і Османською імперією підписано мирний договір, що завершував Першу Балканську війну;

1919 — У Владивостоку на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході;

1921 — Засновано Донецький гірничий технікум (з 1926 р. — гірничий інститут);

1923 — У Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем;

1942 — Авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх — в рейді брали участь близько тисячі літаків;

1980 — Папа Римський Іван Павло II відвідав Францію;

1982 — 16-м членом НАТО стала Іспанія (перша країна з часу вступу ФРН в 1955 році);

1985 — У Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 "Руслан";

2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.

Церковне свято:

День пам’яті преподобного Ісаакія сповідника, ігумена Далматського

Щорічно 30 травня православна церква вшановує пам’ять преподобного Ісаакія сповідника, ігумена Далматського, який жив у 4 столітті в Сирії та вів усамітнений, аскетичний спосіб життя. Святий заснував монастир біля Константинополя.

У 378 році преподобний Ісаакій передбачив, що імператор Валент має відкрити храми православним людям або чекає його загибель у вогні. Імператор не послухався святого, тому пророцтво здійснилось. Після цього випадку Ісаакія почали шанувати як великого пророка. Преподобний став першим ігуменом Далматським. Помер Ісаакій 30 травня 383 року.

Іменини: Ісаакій.