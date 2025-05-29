Інтерфакс-Україна
Події
19:20 29.05.2025

Зеленський: Готуємо ще зустрічі на цьому тижні

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Зеленський: Готуємо ще зустрічі на цьому тижні
Фото: https://www.president.gov.ua

Українська сторона проводила сьогодні розмови з американськими й європейськими партнерами, також готує ще зустрічі на поточному тижні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні нараду з міністром оборони України Умєровим, міністром закордонних справ Сибігою та керівником Офісу Єрмаком щодо дипломатичної роботи. Фактично кожного дня координуємось із нашими партнерами та готуємо зустрічі ще на цьому тижні", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, сьогодні були розмови і з "американцями, і з європейцями".

"Всім треба говорити чесно – всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском", - додав президент.

 

Теги: #дипломатія #зустріч #зеленський

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