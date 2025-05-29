Україна все ще не отримала від РФ "меморандум", але натомість росіяни випустили за два тижні 120 ракет та 1500 дронів, - МЗС

Україна все ще не отримала від РФ т.зв. "меморандум" щодо припинення вогню, але натомість РФ випустила по Українги 120 ракет та 1500 дронів з 16 до 29 травня, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Я хочу чітко зазначити, що на даний момент ми все ще не отримали російський документ. Попри те, що росіяни обіцяли надіслати такий документ після зустрічі в Стамбулі, де вони сказали, що відправлять його після обміну військовополоненими, цього не сталося", - сказав Тихий під час прямого ефіру в соцмережі Х у четвер.

Речник зазначив, що російська сторона запропонувала зустріч, де хочуть представити документ, але Україні треба ознайомитися із ним до перемовин, аби вони пройшли змістовно.

"Наша позиція дуже проста: ми маємо побачити цей документ. Якщо росіяни не мають чого приховувати, якщо це документ, який можна реалізувати, то не повинно бути жодних проблем з тим, щоб поділитися цим документом з нами. Це дозволило б нам підготуватися до зустрічі делегацій, провести змістовну зустріч, яка може привести до результату, а не просто зустріч заради зустрічі", - пояснили у МЗС.

Тихий зазначив, що "на жаль, досі ми все ще чекаємо на цей документ". Він підкреслив, що натомість Україна отримала масштабні атаки, багато з яких відбулися протягом цих двох тижнів. Так, з 16 травня по 29 травня, тобто до сьогоднішнього дня, Росія випустила по Україні близько 120 ракет, понад 1500 дронів "Шахед" по українських населених пунктах, а також понад 2500 керованих авіаційних бомб.

"Це не є поведінкою сторони чи країни, яка насправді прагне миру. Це є цілковитою протилежністю миру", - наголосили у МЗС.