Інтерфакс-Україна
Події
15:14 29.05.2025

Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ, що самостійно розпізнає й обирає ціль

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Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне рішення з використанням штучного інтелекту (ШІ), яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу, та вже працює на полі бою, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури. Якщо відстань до 100 км — дрон повертається назад для повторного використання", - написав він в Телеграмі у четвер.

За його словами, вартість однієї місії комплексу складає $10 тис, він не використовує для навігації GPS.

"Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль", - уточнив посадовець.

Теги: #матка #ші #дрон

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