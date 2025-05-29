Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ, що самостійно розпізнає й обирає ціль

Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне рішення з використанням штучного інтелекту (ШІ), яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу, та вже працює на полі бою, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури. Якщо відстань до 100 км — дрон повертається назад для повторного використання", - написав він в Телеграмі у четвер.

За його словами, вартість однієї місії комплексу складає $10 тис, він не використовує для навігації GPS.

"Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль", - уточнив посадовець.