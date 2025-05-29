Інтерфакс-Україна
Події
14:08 29.05.2025

Польща підтримує викладання української мови в польських школах як другої іноземної - Міносвіти

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Польща підтримує викладання української мови в польських школах як другої іноземної - Міносвіти

Польська сторона підтримує викладання української мови в польських школах як другої іноземної, повідомляє Міністерство освіти і науки України по результатам зустрічі міністра освіти Оксена Лісового з міністеркою національної освіти Республіки Польща Барбарою Новацькою.

Згідно з повідомленням Міносвіти, у межах чинного польського законодавства школи можуть запроваджувати викладання української мови за таких умов: за ініціативи батьків, які можуть написати відповідне звернення до адміністрації польської школи (у разі виникнення труднощів — ви можете повідомити про це посольство України в Польщі за посиланням); якщо є кадрова спроможність, тобто вчитель української мови, якого можна працевлаштувати, а також сформована група учнів; за погодженням із директором школи та за згодою керівного органу.

"Розроблення програм для викладання української мови як другої іноземної в польських школах уже триває", - підкреслили у відомстві.

Окрім цього, у польських школах передбачено низку форм підтримки, якими можуть скористатися українські учні: додаткові безплатні заняття з польської мови; додаткові заняття з певного предмета; навчання на підготовчому відділенні; допомога асистента вчителя, який знає мову країни походження; допомога міжкультурного асистента.

"Під час зустрічі польська сторона також повідомила, що розгляне можливість занесення української мови до переліку мов, які можна обрати для складання екзамену "восьмикласника" — обов’язкового для переходу на наступний рівень середньої освіти. Це питання можливо врахують у межах запланованої реформи шкільної освіти Польщі на 2026–2027 роки", - розповіли в Міносвіти.

Теги: #польща #українська_мова #школи

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