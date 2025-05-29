Інтерфакс-Україна
Події
10:53 29.05.2025

ЦПД про "підготовку Волині до приєднання до Польщі": це фейк РФ задля дестабілізації регіону

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ЦПД про "підготовку Волині до приєднання до Польщі": це фейк РФ задля дестабілізації регіону

Центр протидії дезінформації (ЦПД) розвінчує російську інформаційну кампанію про нібито підготовку Волині до приєднання до Польщі: факти, що просуваються у її межах, є фейком, мета – посіяти недовіру та дискредитувати співпрацю України та Польщі, а також вплинути на електоральні настрої напередодні другого туру виборів у Польщі.

"Напередодні другого туру президентських виборів у Польщі ru-пропаганда активізувала інформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію ситуації в регіоні. Цього разу вкидається фейк про нібито "підготовку Волині до приєднання до Польщі"", - йдеться у повідомленні ЦПД у четвер.

Зазначається, що російські телеграм-канали поширюють вигадану історію про те, що буцімто викладачка польської мови у Волинській області роздає студентам місцевого вишу карти з "гіпотетичними польськими кордонами", які включають частину української території.

"Дописи росіян супроводжуються натяками на нібито плани Польщі анексувати частину української території. Ці заяви ru-пропагандистів не мають нічого спільного з реальністю, а карта, про яку розповідають пропагандисти, присутня виключно у російських джерелах", - наголошують у ЦПД. 

"Ціль цієї інформаційної провокації — посіяти недовіру між українцями та поляками, дискредитувати співпрацю України з Польщею, а також вплинути на електоральні настрої напередодні другого туру виборів у Польщі, що відбудеться 1 червня", - зазначають у ЦПД. 

Раніше в рамках цієї дезінформаційної кампанії ru-пропагандисти заявляли про нібито підготовку поляками провокацій проти білорусі. РФ також намагалася дестабілізувати обстановку перед першим туром президентських виборів у Польщі (основними темами, які розхитували проросійські акаунти в соцмережах у квітні, були антисемітизм, антимігрантські, а також антиукраїнські настрої).

Теги: #польща #волинь #цпд #фейк

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