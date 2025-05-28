Інтерфакс-Україна
Події
21:07 28.05.2025

Розгляд апеляції у справі про передачу Костелу Св. Миколая в Києві римсько-католицькій парафії відклали до 5 червня

2 хв читати
Розгляд апеляції у справі про передачу Костелу Св. Миколая в Києві римсько-католицькій парафії відклали до 5 червня

Засідання апеляційного суду по справі по оскарженню рішення Дніпровського окружного адміністративного суду (м. Дніпро) щодо передачі костел св. Миколая у користування римсько-католицькій громаді було перенесено на 5 червня, повідомили у пресслужбі костелу у середу.

"Міністерство культури та інформаційної політики України намагається уникнути виконання прямого обов’язку — передати костел Святого Миколая його історичним власникам. Для цього було подано апеляцію на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 24 січня 2025 року, яке зобов’язувало Міністерство нарешті виконати президентське доручення 2005 року. Вкотре — рішення відтерміновано. Громада знову змушена чекати. 34 роки віряни домагаються повернення храму, збудованого на початку ХХ століття за кошти католицької громади Києва", - йдеться у повідомленні парафії.

Як повідомлялось, Міністерство культури і стратегічних комунікацій України та Національний будинок органної та камерної музики оскаржили рішення Дніпровського окружного адміністративного суду щодо передачі костел св. Миколая у користування римсько-католицькій громаді, засідання апеляційного суду відбудеться у середу, 28 травня, у Дніпрі.

Раніше повідомлялося, 24 січня Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав Мінкультури передати у користування релігійній організації "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії у м. Києві" Костел Св. Миколая. В Мінкультури на це заявили, що Римо-католицька парафія продовжує користуватися костелом Св. Миколая в Києві на підставі договору від 2022 року. Зокрема, зазначалося, що відтоді статус будівлі залишався незмінним: вона є державною власністю, яка використовується для задоволення духовних потреб релігійної громади.

Теги: #київ #суд #власність #костел

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:05 28.05.2025
У Харкові командир взводу охорони РТЦК та СП отримав 5 років за зловживання впливом і хабар

У Харкові командир взводу охорони РТЦК та СП отримав 5 років за зловживання впливом і хабар

13:08 28.05.2025
Судове провадження зупиняється під час мобілізації обвинуваченого, а не його захисника

Судове провадження зупиняється під час мобілізації обвинуваченого, а не його захисника

06:41 28.05.2025
Правоохоронці зʼясовують обставини вибуху біля житлового будинку в Києві

Правоохоронці зʼясовують обставини вибуху біля житлового будинку в Києві

00:00 28.05.2025
"Дарниця" вимагає розслідувати інцидент з підключенням невідомої особи до онлайн-наради з реформування фармринку

"Дарниця" вимагає розслідувати інцидент з підключенням невідомої особи до онлайн-наради з реформування фармринку

22:57 27.05.2025
Повідомлення про виявлену в дворі багатоповерхівки в Києві вибухівку не підтвердилося - КМВА

Повідомлення про виявлену в дворі багатоповерхівки в Києві вибухівку не підтвердилося - КМВА

21:56 27.05.2025
На Алеї захисників у Києві відкрили памʼятний знак ССО – КМВА

На Алеї захисників у Києві відкрили памʼятний знак ССО – КМВА

10:16 27.05.2025
Судитимуть екскомбрига однієї з бригад ТРО, який забезпечив підвищені виплати власній дружині за фіктивну участь у бойових діях

Судитимуть екскомбрига однієї з бригад ТРО, який забезпечив підвищені виплати власній дружині за фіктивну участь у бойових діях

19:26 26.05.2025
Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

19:02 26.05.2025
Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

10:23 26.05.2025
Унаслідок нічної атаки РФ у двох районах Києва пошкоджені будинки, постраждалих немає

Унаслідок нічної атаки РФ у двох районах Києва пошкоджені будинки, постраждалих немає

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з президенткою Бундестагу збільшення військової допомоги

Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів

У Москві говорять про проведення нового раунду "прямих російсько-українських переговорів" 2 червня в Стамбулі

Умєров: EUR5 млрд допомоги від ФРН підуть на далекобійне озброєння, ППО та інвестиції в український ОПК

Уряд Німеччини пообіцяв EUR5 млрд євро військової допомоги для Україні – ЗМІ

ОСТАННЄ

Одна людина загинула внаслідок ворожого авіаудару в Сумській області - ДСНС

Україна очікує від Москви "меморандум" до анонсованої на 2 червня двосторонньої зустрічі – Умєров

Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

Росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум". Втім, вони затягують передачу документу – Умєров

Ворожий БпЛА атакував цивільного у Херсонській області - ОВА

Літак Зеленського вилетів з Берліна до Жешува

Зеленський обговорив з президенткою Бундестагу збільшення військової допомоги

Премʼєр Фінляндії: ми мусимо знайти справедливі умови для торгівлі між ЄС та Україною

Зеленський обговорив із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема можливості для розширення гуманітарних ініціатив

Зеленский і Штайнмаєр обговорили співпрацю на різних рівнях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА