Розгляд апеляції у справі про передачу Костелу Св. Миколая в Києві римсько-католицькій парафії відклали до 5 червня

Засідання апеляційного суду по справі по оскарженню рішення Дніпровського окружного адміністративного суду (м. Дніпро) щодо передачі костел св. Миколая у користування римсько-католицькій громаді було перенесено на 5 червня, повідомили у пресслужбі костелу у середу.

"Міністерство культури та інформаційної політики України намагається уникнути виконання прямого обов’язку — передати костел Святого Миколая його історичним власникам. Для цього було подано апеляцію на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 24 січня 2025 року, яке зобов’язувало Міністерство нарешті виконати президентське доручення 2005 року. Вкотре — рішення відтерміновано. Громада знову змушена чекати. 34 роки віряни домагаються повернення храму, збудованого на початку ХХ століття за кошти католицької громади Києва", - йдеться у повідомленні парафії.

Як повідомлялось, Міністерство культури і стратегічних комунікацій України та Національний будинок органної та камерної музики оскаржили рішення Дніпровського окружного адміністративного суду щодо передачі костел св. Миколая у користування римсько-католицькій громаді, засідання апеляційного суду відбудеться у середу, 28 травня, у Дніпрі.

Раніше повідомлялося, 24 січня Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав Мінкультури передати у користування релігійній організації "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії у м. Києві" Костел Св. Миколая. В Мінкультури на це заявили, що Римо-католицька парафія продовжує користуватися костелом Св. Миколая в Києві на підставі договору від 2022 року. Зокрема, зазначалося, що відтоді статус будівлі залишався незмінним: вона є державною власністю, яка використовується для задоволення духовних потреб релігійної громади.