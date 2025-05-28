Зеленський обговорив із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема можливості для розширення гуманітарних ініціатив

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема та організації "Сумка самаритянина" (Samaritan’s Purse) Франкліном Гремом, обговорив можливості для розширення гуманітарних ініціатив, зокрема створення медичних центрів та реабілітаційних програм для ветеранів, підтримку дітей-сиріт і внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє у середу Офіс президента, глава держави подякував Грему за гуманітарну допомогу Україні, зокрема підтримку українських дітей, людей, які були вимушені залишити свій дім, а також допомогу медичним закладам.

"Ми дуже вдячні за сильну підтримку з боку американського народу, Білого дому та президента Трампа. Ми справді хочемо розраховувати на продовження цієї підтримки. Це дуже важливо для нас. Дякуємо вам за молитви й за допомогу людям. Це найважливіше – допомагати людям, підтримувати їх, підтримувати дітей. І за те, що ви надавали фінансову підтримку – і церквам, і людям. Це дуже важливо. Дякуємо. Ми цього не забудемо", – сказав президент.

Зеленський розповів про те, що в межах обміну полоненими 23-25 травня Україна змогла повернути додому тисячу своїх людей, і наголосив на тому, що важливо зробити все, аби звільнити всіх дорослих і дітей, яких утримує Росія.