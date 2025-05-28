Внаслідок бомбового удару по Сумщині загинула жінка

Внаслідок удару авіабомбою окупаційної армії РФ по Есманьській громаді Сумської області загинула жінка, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Ворог вдарив керованими авіабомбами по Есманьській громаді. На жаль, внаслідок атаки рф загинула місцева мешканка. Тіло 74-річної жінки деблокували з-під завалів зруйнованого будинку", - йдеться в повідомленні в Телеграмі у середу.

За інформацією ОВА, армія РФ продовжує обстрілювати територію Сумщини, від чого страждає цивільне населення.

"Тільки за вчора на території області внаслідок ворожих атак були поранені 9 людей: четверо у Юнаківській громаді, троє – в Охтирській та ще двоє – у Краснопільській громаді", - повідомляє адміністрація.

Тим часом, триває евакуація з прифронтових територій. Із 202 населених пунктів області, які перебувають під загрозою обстрілів, за останні чотири дні евакуювали понад 500 людей.