З ТОТ врятовані ще 11 українських дітей – Єрмак

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У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 11 українських дітей з тимчасово окупованих територій, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у середу.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 11 українських дітей з тимчасово окупованих територій. Серед них — дівчинка, чия мама, військовослужбовиця та захисниця полку "Азов" понад три роки провела в російському полоні; хлопець, який після років розлуки нарешті побачив тата-військового і старшого брата, нещодавно звільненого з полону; а також хлопець-сирота, якого спершу викрали зі школи, катували в підвалі, а за тиждень до повноліття намагалися мобілізувати", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

Він зазначив, що сьогодні всі вони нарешті в безпеці та змогли обійняти своїх рідних.

Він подякував команді Save Ukraine та партнерам за сприяння в організації цієї "непростої" рятувальної операції.