Україні відомо про 300 місць утримання Росією полонених українців

Україні відомо про 300 місць утримання Росією українських військовослужбовців та цивільних, повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин.

"Як думаєте, скільки місць тримання українських військовополонених і цивільних є в Росії та на окупованих територіях? 300", - сказав він на презентації проєкту Inferno у середу.

Гущин уточнив, що місця розташовані у РФ, на тимчасово окупованих територіях України та у Республіці Білорусь.

Своєю чергою Україна має п'ять таборів для утримування військовополонених з РФ, до кожного з яких є безперешкодний доступ, наголосили у Координаційному штабі.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Гущин розповів, що Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) фактично не допускається росіянами до місць тримання українських полонених.

"Або ж це відбувається настільки несистемно, що говорити про державну політику доступу до цих місць не можна", - сказав він.

Відповідаючи на питання щодо листування полонених з рідними, у Коордштабі повідомили, що воно відбувається несистемно і не з всіх 300 місць тримання.

"І в основному листування відбувається через, російських посередників", - додав Гущин.