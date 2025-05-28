Інтерфакс-Україна
Події
09:37 28.05.2025

За наявності підстав директора Департаменту культури КМДА Анжияка притягнуть до дисциплінарної відповідальності

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За наявності підстав директора Департаменту культури КМДА Анжияка притягнуть до дисциплінарної відповідальності

Мер Києва Віталій Кличко у відповідь на петицію заявив, що у разі встановлення фактів порушень в роботі директора Департаменту культури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Сергія Анжияка він буде притягнений до дисциплінарної відповідальності.

"У разі встановлення фактів, що можуть слугувати підставою для притягнення керівника Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до дисциплінарної відповідальності, відповідні заходи вживатимуться згідно з вимогами чинного законодавства", - йдеться у відповіді Кличка на петицію.

Водночас зазначається, що звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення і може бути застосоване, серед іншого, лише у разі: вчинення такого дисциплінарного проступку як порушення присяги державного службовця; вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу; перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу кримінального або адміністративного правопорушення; використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб; вчинення систематично (повторно протягом року) такого дисциплінарного проступку як прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.

Як повідомлялося, 2 травня петиція на сайті Київської міської ради із закликом припинити повноважень директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса та директора Департаменту культури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Сергія Анжияка набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

14 травня Київська міська державна адміністрація (КМДА) повідомила, що директор-худкерівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін.

До цього у соцмережах ширилися численні повідомлення із звинуваченнями Білоуса у багаторічному харасменті та сексуальних домаганнях. Сам Білоус відкинув звинувачення, які йому закидають, і наголосив, що відкритий до всіх перевірок у законному порядку.

Теги: #анжияк #кмда #петиція

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