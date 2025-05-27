Повідомлення про виявлену в дворі багатоповерхівки в Києві вибухівку не підтвердилося - КМВА
Повідомлення про виявлену в дворі багатоповерхівки вибухівку в одному з районів Києва не підтвердилося, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.
"Повідомлення про вибухівку на території двору багатоповерхівки у Дарницькому районі, першоджерелом якого був мер, і яке зараз шириться телеграм-каналами - не відповідає дійсності", - написав він в телеграмі.
За його словами, на місці виявлено предмет схожий на водопровідну трубу.
"Будь ласка, не піддавайтесь паніці та спирайтесь лише на офіційні ресурси військової адміністрації та Національної поліції", - закликав Ткаченко.
Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв про нібито виявлену вибухівку в цьому районі.
Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/1201
https://t.me/vitaliy_klitschko/4705