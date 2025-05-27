Інтерфакс-Україна
Події
22:57 27.05.2025

Повідомлення про виявлену в дворі багатоповерхівки в Києві вибухівку не підтвердилося - КМВА

1 хв читати

Повідомлення про виявлену в дворі багатоповерхівки вибухівку в одному з районів Києва не підтвердилося, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Повідомлення про вибухівку на території двору багатоповерхівки у Дарницькому районі, першоджерелом якого був мер, і яке зараз шириться телеграм-каналами - не відповідає дійсності", - написав він в телеграмі.

За його словами, на місці виявлено предмет схожий на водопровідну трубу.

"Будь ласка, не піддавайтесь паніці та спирайтесь лише на офіційні ресурси військової адміністрації та Національної поліції", - закликав Ткаченко.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв про нібито виявлену вибухівку в цьому районі.

Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/1201

https://t.me/vitaliy_klitschko/4705

Теги: #київ #вибухівка #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 27.05.2025
На Алеї захисників у Києві відкрили памʼятний знак ССО – КМВА

На Алеї захисників у Києві відкрили памʼятний знак ССО – КМВА

17:19 27.05.2025
У МЗС України заперечили інформацію щодо начебто заборони Товариства угорської культури Закарпаття

У МЗС України заперечили інформацію щодо начебто заборони Товариства угорської культури Закарпаття

19:26 26.05.2025
Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

19:02 26.05.2025
Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

10:23 26.05.2025
Унаслідок нічної атаки РФ у двох районах Києва пошкоджені будинки, постраждалих немає

Унаслідок нічної атаки РФ у двох районах Києва пошкоджені будинки, постраждалих немає

10:36 25.05.2025
Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

10:29 25.05.2025
Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

08:37 25.05.2025
Єрмак про нічну атаку: Замість припинення вогню – вбивства і без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, нинішній тиск недостатній

Єрмак про нічну атаку: Замість припинення вогню – вбивства і без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, нинішній тиск недостатній

08:33 25.05.2025
У КМВА застерегли громадян від необачного поводження з уламками збитих БпЛА

У КМВА застерегли громадян від необачного поводження з уламками збитих БпЛА

07:45 25.05.2025
У Сумській ОВА спростували російську дезінформацію щодо нібито захоплення Юнаківки

У Сумській ОВА спростували російську дезінформацію щодо нібито захоплення Юнаківки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у українське виробництво зброї

Окупанти не здатні зайти вглиб Сумської та Харківської областей, але ведуть пропаганду щодо ситуації в прикордонні

Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"

Сукупні втрати України та РФ у війні за консервативною оцінкою складають близько 1,2 млн – Келлог

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 134 особи на покровському напрямку - Генштаб

У Зміївці на Херсонщині на міні підірвався місцевий мешканець – ОВА

Ворог вдарив ракетою по підприємству на околиці Ніжина – ОВА

У Мінкультури назвали лист дієвців культури і активістів із звинуваченнями частиною інформкампанії проти відомства

Сенатор Грем до росіян: Війна Путіна робить Росію не великою, а державою-ізгоєм

Кількість користувачів "бібліотеки комплектувальних" для виробників ОПК перевищила 150 – Сметанін

Чернишов про захист для українців у ЄС: Він має зберігатися до настання миру, але не може тривати вічно

Посол США обговорила з Радою директорів Американської торгової палати в Україні повоєнне відновлення

Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у українське виробництво зброї

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА